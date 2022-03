Exposition et soirée autour de Thierry Metz Médiathèque Hélène Berr Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Exposition et soirée autour de Thierry Metz Médiathèque Hélène Berr, 7 juin 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 10 juin 2022

de 19h00 à 22h00

Du mardi 07 juin 2022 au samedi 02 juillet 2022 :

gratuit

La médiathèque Hélène Berr accueille une exposition de photos, de peintures et de manuscrits autour du poète Thierry Metz. Souvent réduit à la carrure d’un poète-ouvrier, sa poésie reprend avec les années la dimension qui lui revient, celle d’un grand poète contemporain de langue française. A cette occasion aura lieu un vernissage et une projection/rencontre autour du film-documentaire l’Homme qui penche le vendredi 10 juin à 19h à la médiathèque Hélène Berr, en présence des réalisateurs Marie-Violaine Brincard et Olivier Dury. Cette exposition a lieu à l’occasion de la réédition du recueil Terre de Thierry Metz, illustré par Véronique Gentil, aux éditions Pierre Mainard. Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus Paris 75012

6 : Bel-Air (Paris) (277m) 71 : Hôpital Rothschild (Paris) (17m)

Contact : Expo;Littérature;Peinture

Date complète :

2022-06-10T19:00:00+01:00_2022-06-10T22:00:00+01:00

@ Les ayants droits

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Hélène Berr Adresse 70 rue de Picpus Ville Paris lieuville Médiathèque Hélène Berr Paris Departement Paris

Médiathèque Hélène Berr Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition et soirée autour de Thierry Metz Médiathèque Hélène Berr 2022-06-07 was last modified: by Exposition et soirée autour de Thierry Metz Médiathèque Hélène Berr Médiathèque Hélène Berr 7 juin 2022 Médiathèque Hélène Berr Paris Paris

Paris Paris