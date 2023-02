EXPOSITION : ET SI ON PARLAIT CLICHÉS Salle des Roches Saint-Brevin-les-Pins Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Loire-Atlantique Dans le cadre de la Journée Internationale des Droits des Femmes, l’association Retz’Activités vous propose une exposition sur les clichés. Le vernissage aura lieu mardi 7 mars à 18h, suivi d’un solo de clown à 18h30.

Durée : 42 min, à destination des adultes, mais possible dès 8 ans.

Synopsis : “Mon Robert” est la vision d’une clownE du dictionnaire, une plongée dans les mots qui en révèle la force, la beauté, mais aussi le dérisoire et la complexité, le tout avec humour et légèreté. C’est l’occasion aussi de parler de la femme et de la vision que les dictionnaires véhiculent d’elle à travers les définitions, les mots choisis… Cette exposition est organisée en partenariat avec la Ville de Saint-Brevin-les-Pins et le Département de Loire-Atlantique.

association@retzactivites.net http://www.retzactivites.net/

