Exposition « Et si le loup n’était ni méchant ni gentil ? » Une exposition créée par le Musée d’Histoire Naturelle de Lille, à découvrir à la bibliothèque municipale ! 24 février – 29 mars Médiathèque de Lille-sud Entrée libre

Et si le loup n’était ni méchant ni gentil ?

Une exposition créée par le Musée d’Histoire Naturelle de Lille qui confronte le loup imaginaire dans la littérature jeunesse et l’animal.

Très ludique et très variée dans les supports, l’exposition fait un zoom sur le mythe autour du loup. Si dans la littérature jeunesse, il est aujourd’hui bien souvent amical et sympathique, la peur du loup féroce et mangeur d’enfants perdure dans l’imaginaire enfantin, entretenue notamment par la transmission des contes anciens.

Médiathèque de Lille-sud 11 rue de l’Asie Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France

Ville de Lille – Musée d’Histoire Naturelle