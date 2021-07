Saint-Félicien Couvent de St Félicien Ardèche, Saint-Félicien Exposition et rencontre d’auteurs au couvent de St Félicien Couvent de St Félicien Saint-Félicien Catégories d’évènement: Ardèche

Expositions des éditions du Pigeonnier et sur l’histoire du Couvent. Des auteurs viendront présenter leurs ouvrages : Nicolas Baverez- Mireille Dodart-de l’Hermuzière -Elyane Gastaud – Nicolas Menet – Pierre Monier – Anne Schmitt et autres ouvrages par des auteurs divers de St Félicien. Expositions et rencontre d’auteurs – couvent de St Félicien Couvent de St Félicien St Félicien Saint-Félicien Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00

