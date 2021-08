Annecy Maison Gallo Annecy, Haute-Savoie Exposition et rencontre : « Annecy en bande dessinée » Maison Gallo Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Rencontre des auteurs Michel Amoudry, Jean-Claude Berthelet et Paul Refauvelet, le samedi à 16 h. Accès au rez-de-chaussée du bâtiment (pas de visite du monument) Jeu : connaissez-vous votre ville ? Pour répondre, jouez-en faisant le point sur vos connaissances.

Entrée libre.

Une exposition évoque des albums de BD d’auteurs sociétaires. Maison Gallo 4, passage des Clercs près de la place Sainte-Claire 74000 Annecy, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Annecy Haute-Savoie

