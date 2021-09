Exposition et portes ouvertes Chapelle Saint Sylvain Nevers, 4 septembre 2021, Nevers.

Exposition et portes ouvertes Chapelle Saint Sylvain 2021-09-04 – 2021-09-19 Chapelle Saint Sylvain 52 Rue Mademoiselle Bourgeois

Nevers Nièvre Nevers

EUR La Chapelle Saint Sylvain ouvre ses portes ouvertes au public de 15h à 19h les samedis 4 et 11 et le lundi 6 septembre.

Puis durant les Journées du Patrimoine le weekend 18 et 19 septembre : 2 groupes (max 8 personnes) : 14h30 et 16h (les 2 jours). Réservation obligatoire

Vous pourrez voir l’exposition de peintures issues de collections personnelles.

Possibilité de ventes sur place des tableaux et de livres d’art.

Gel sur place et masque obligatoire.

Infos au 06.72.56.87.78

philippartmj@yahoo.fr https://www.nevers.fr/decouvrir-nevers/patrimoine/eglises-et-chapelles/chapelle-saint-sylvain

