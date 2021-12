Saint-Julien-lès-Metz Saint-Julien-lès-Metz Moselle, Saint-Julien-lès-Metz EXPOSITION – ET ON BOIRA DU VIN DE MOSELLE ! Saint-Julien-lès-Metz Saint-Julien-lès-Metz Catégories d’évènement: Moselle

Saint-Julien-lès-Metz

EXPOSITION – ET ON BOIRA DU VIN DE MOSELLE ! Saint-Julien-lès-Metz, 1 septembre 2021, Saint-Julien-lès-Metz. EXPOSITION – ET ON BOIRA DU VIN DE MOSELLE ! ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MOSELLE 1 allée du château Saint-Julien-lès-Metz

2021-09-01 08:30:00 – 2022-06-30 16:45:00 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MOSELLE 1 allée du château

Saint-Julien-lès-Metz Moselle Saint-Julien-lès-Metz « Et on boira du vin de Moselle ! Le travail de la vigne et du vin en Moselle, des origines à nos jours »

La vigne est cultivée en Moselle depuis l’Antiquité. Au Moyen-Âge la renommée des vins mosellans est même supérieure à celle des régions voisines comme l’Alsace.

L’exposition présente des documents manuscrits, affiches, photographies et objets issus des collections des archives départementales ou prêtés par des collectionneurs privés.

L’exposition aborde tout d’abord, suivant un parcours chronologique, les origines du vin en Moselle de l’Antiquité au redémarrage de l’activité à la fin des années 1980.

Elle consacre un volet au développement de la viticulture à l’époque médiévale liée à l’essor des abbayes, puis à l’élaboration de crus de plus en plus renommés jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Suit la période d’expansion au XIXe s. liée au progrès de la culture de la vigne et de la vinification et de la première annexion avec la crise du phylloxera. Après le retour à la France, les difficultés qui touchent la production nationale n’épargnent pas les vins mosellans dont la production ne cesse de diminuer jusqu’à devenir anecdotique dans les années 1970.

Dans un second temps s’ouvre une séquence sur la culture de la vigne, les techniques de vinification et la tonnellerie longtemps liée à l’activité viticole.

Les flacons, l’art de la dégustation ne sont pas oubliés. L’exposition propose des productions locales des arts du verre en lien avec l’art de la dégustation, ainsi qu’une évocation du rapport qui unit longtemps l’armée et le monde viticole.

Enfin, une large place est laissée au renouveau des vins mosellans avec une mise à l’honneur des producteurs actuels et du terroir. Ouverture de l’exposition au public le 1er septembre 2021 au 30 juin 2022.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h45. Tarif : Gratuit Renseignements : Archives départementales de la Moselle

1, allée du château

57070 Saint Julien lès Metz

Tél.03 87 78 05 00

www.archives57.com / www.passionmoselle.fr

Courriel : archives@moselle.fr +33 3 87 78 05 00 http://www.archives57.com/ ©DPT57- Direction de la Communication

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MOSELLE 1 allée du château Saint-Julien-lès-Metz

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Saint-Julien-lès-Metz Autres Lieu Saint-Julien-lès-Metz Adresse ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MOSELLE 1 allée du château Ville Saint-Julien-lès-Metz lieuville ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MOSELLE 1 allée du château Saint-Julien-lès-Metz