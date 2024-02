Exposition et lecture théâtralisée « Une BD et au lit » Angoulême, samedi 17 février 2024.

La lecture et l’écriture sont au cœur des préoccupations de la Cité. C’est ainsi qu’en 2023, elle lance le projet ‘Une BD et au lit’, proposant des lectures contées et théâtralisées de BD par des comédiens de la maison Maria Casarès.

Début : 2024-02-17

fin : 2024-03-02

1 rue Coulomb

Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine

