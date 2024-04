Exposition et lecture contée: le forgeron et le verrier Archives départementales de la Haute-Saône Vesoul, mercredi 29 mai 2024.

Rencontre avec des artisans de notre territoire dans l’exposition Artisans d’hier et d’aujourd’hui . Découverte de leur histoire, les outils qu’ils utilisent et des objets qu’ils ont confectionnés.

Lecture de contes et découverte des documents d’archives.

Pour les enfants de 4-8 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-29 11:00:00

fin : 2024-05-29 12:00:00

