EXPOSITION ET LA LUMIÈRE FUT ARCHIVES MUNICIPALES Metz, mercredi 14 février 2024.

L’aventure de l’éclairage public en France et dans la Ville de Metz.

La peur de l’obscurité et de ce qu’elle cache remonte aux origines de l’Humanité et, dès la Préhistoire, le feu a été un allié précieux pour la combattre. Dans nos sociétés actuelles, comme dans les précédentes, la pénombre et la nuit sont synonymes d’insécurité. Ainsi, combattre l’emprise de la nuit et protéger des menaces nocturnes sont les raisons principales du développement des systèmes d’éclairage à travers l’histoire.

L’éclairage public, comme moyen mis en place par les autorités pour sécuriser les espaces publics et faciliter les déplacements, apparaît dans les capitales européennes dès le milieu du XVIIe siècle. Le premier éclairage public permanent apparaît en France à Paris en 1667. Puis en 1967, un édit donné par Louis XIV ordonne aux trente principales villes du Royaume, dont Metz, d’imiter le modèle parisien en installant dans les rues des lanternes à intervalles réguliers. La mise en place de cet éclairage public impose, de la part de la municipalité, une organisation, de nouvelles infrastructures et des dépenses importantes. À partir du XVIIIe siècle, cette progression de l’éclairage dans l’espace public entraîne alors un basculement de la vie urbaine, en parallèle des innovations techniques, éclairage à l’huile, au gaz, puis électrique.

À travers une sélection de documents d’archives, plans, gravures, photographies… conservés pour la plupart aux Archives municipales de Metz, cette exposition propose différentes incursions éclectiques et ludiques au sein de la riche histoire de l’éclairage public. Découvrez quelques jalons chronologiques, les techniques d’éclairages, le métier d’allumeur de réverbères et ses coulisses (avec la retranscription du procès d’un messin jugé pour vol de chandelles en 1783), et la difficile « bataille de la lumière » racontée par la presse et les documents d’archives, témoignant des avancées en équipements et des réactions des citoyens. Enfin découvrez toute la complexité des enjeux de l’éclairage public aujourd’hui, dans un volet réalisé en partenariat avec le service Eclairage public et Réseaux de l’Eurométropole de Metz.Tout public

