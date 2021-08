Reyrieux Maison des jeunes et de la culture - Le trait d'union Ain, Reyrieux Exposition et jeux d’antan à Reyrieux Maison des jeunes et de la culture – Le trait d’union Reyrieux Catégories d’évènement: Ain

Maison des jeunes et de la culture – Le trait d’union, le dimanche 19 septembre à 14:00 Entrée libre.

Exposition sur l’histoire et les monuments remarquables du village, avec jeux et goûter d’antan dans le parc, organisés par la MJC « le Trait d’Union » et l’association « Les Amis du Village ». Maison des jeunes et de la culture – Le trait d’union Route du stade 01090 Reyrieux, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Reyrieux Ain

