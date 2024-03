Exposition et essais de flûtes traversières Conservatoire Maurice-Ravel Fleury-les-Aubrais, samedi 6 avril 2024.

Exposition et essais de flûtes traversières Exposition et essais – Hall du Conservatoire Maurice-Ravel – 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 Samedi 6 avril, 10h00, 13h30 Conservatoire Maurice-Ravel Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-06T13:30:00+02:00 – 2024-04-06T17:30:00+02:00

Exposition et essais de flûtes traversières par l’Atelier des Vents et la marque Pearl Flute.

Hall du Conservatoire Maurice-Ravel de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

Conservatoire Maurice-Ravel 57 Boulevard de Lamballe Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 83 29 70 »}]

Exposition Essais

SHUTTERSTOCK