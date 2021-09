Luc-en-Diois Luc-en-Diois Drôme, Luc-en-Diois Exposition et démonstration de Vitrail Luc-en-Diois Luc-en-Diois Catégories d’évènement: Drôme

Luc-en-Diois

Exposition et démonstration de Vitrail Luc-en-Diois, 17 septembre 2021, Luc-en-Diois. Exposition et démonstration de Vitrail 2021-09-17 09:30:00 09:30:00 – 2021-09-19 13:00:00 13:00:00 Place du Champ de Mars Atelier Lumidée

Luc-en-Diois Drôme Luc-en-Diois Exposition + disserte : petite histoire du vitrail français par Santi. Démonstration : Vitrail plomb par Natalia santichilibroste@gmail.com +33 6 79 88 07 46 dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Luc-en-Diois Autres Lieu Luc-en-Diois Adresse Place du Champ de Mars Atelier Lumidée Ville Luc-en-Diois lieuville 44.61369#5.45332