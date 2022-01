Exposition et Débat « Et après ? C’est maintenant… » Médiathèque de Verrières Verrières Catégories d’évènement: Verrières

Vienne

Exposition et Débat « Et après ? C’est maintenant… » Médiathèque de Verrières, 12 février 2022, Verrières. Exposition et Débat « Et après ? C’est maintenant… »

Médiathèque de Verrières, le samedi 12 février à 18:00

A l’occasion de la sortie du livre « Et après ? C’est maintenant… », illustré par les aquarelles et les textes de chansons de Didier Dubreuil, la Médiathèque de Verrières reçoit les auteurs pour une exposition du 2 au 26 février et un débat ouvert à tous sur les changements que subit notre société en ces temps perturbés. Changement et transition – constats, alerte, processus et projections.

Entrée libre aux heures d’ouverture de la Médiathèque. Débat samedi 12 février à 18h00 – Sur présentation du pass vaccinal pour les plus de 16 ans et du pass sanitaire pour les 12-15 ans

Exposition et débat « Changement et transition » Médiathèque de Verrières 2, Place de Coume 86410 Verrières Verrières Bas Conac Vienne

2022-02-12T18:00:00 2022-02-12T20:00:00

