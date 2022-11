Exposition et conférence sur le Tour de France à Ronchamp Ronchamp Ronchamp Catégories d’évènement: Haute-Saône

Ronchamp

Exposition et conférence sur le Tour de France à Ronchamp Ronchamp, 26 novembre 2022, Ronchamp. Exposition et conférence sur le Tour de France à Ronchamp

10 rue du Tram Salle des fêtes de Ronchamp Ronchamp Haute-Saône Salle des fêtes de Ronchamp 10 rue du Tram

2022-11-26 – 2022-11-26

Salle des fêtes de Ronchamp 10 rue du Tram

Ronchamp

Haute-Saône Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités Toute l’année.

La médiathèque de Ronchamp vous propose une exposition et une conférence sur le Tour de France, animée par messieurs Thévenet et Vespini. Une séance de dédicace est prévue.

RDV à 10h00 à la Médiathèque bibli.ronchamp@ccrc70.fr +33 3 84 63 58 85 https://www.facebook.com/MediathequesRahinCherimont/ Salle des fêtes de Ronchamp 10 rue du Tram Ronchamp

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Ronchamp Autres Lieu Ronchamp Adresse Ronchamp Haute-Saône Salle des fêtes de Ronchamp 10 rue du Tram Ville Ronchamp lieuville Salle des fêtes de Ronchamp 10 rue du Tram Ronchamp Departement Haute-Saône

Ronchamp Ronchamp Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ronchamp/

Exposition et conférence sur le Tour de France à Ronchamp Ronchamp 2022-11-26 was last modified: by Exposition et conférence sur le Tour de France à Ronchamp Ronchamp Ronchamp 26 novembre 2022 10 rue du Tram Salle des fêtes de Ronchamp Ronchamp Haute-Saône Haute-Saône Ronchamp

Ronchamp Haute-Saône