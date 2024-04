Exposition et conférence « Initiations : les passages de la vie » Micro-Folie Apt Apt, samedi 18 mai 2024.

Exposition et conférence « Initiations : les passages de la vie » Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 18h00 Micro-Folie Apt

Nuit des Musées – Micro-Folie d’Apt

Musée numérique à 18h : Conférence animée par l’ethnologue Alain Becker « Le rôle des femmes dans certaines sociétés africaines ».

Durée 1h30 / gratuit

Salle d’exposition en continu de 19h30 à 22h : Déambulez gratuitement dans l’exposition « Initiations – Les passages de la vie » imaginées par l’association des Arts Premiers de Peuples Minoritaire de Saignon et par la Micro-Folie d’Apt. Les objets présentés, provenant du Centre et de l’Ouest de l’Afrique, sont utilisés par certaines tribus pour ponctuer les moments importants de la vie de chaque membre de leur communauté (enfants, dignitaires, guérisseurs, malades, …) dans le cadre de cérémonies et de rites initiatiques. Il s’agit de masques et de statuettes d’origine kuba (Congo), yoruba, mumuyé (Nigéria), de velours du Kasaï, des écorces battues pygmées !

Musée numérique en continu de 19h30 à 22h : Pour la Nuit des musées, la Micro-Folie d’Apt choisi de laisser en accès libre le Musée numérique. Vous pourrez découvrir en autonomie sur des tablettes numériques quelques œuvres africaines appartenant au musée du Quai Branly – Jacques Chirac faisant écho à l’exposition temporaire « Initiations ». Parmi elles, quelques masques anthropomorphes et zoomorphes portés lors des cérémonies d’initiation, de naissances, de cultes ; mais aussi, des statuettes assurant la paix, l’eau, la nourriture et la fécondité (Ghana et Mali) aux membres de communautés africaines.

Micro-Folie Apt Rue Cély Apt 84400 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 09 73 45 33 23 https://www.facebook.com/microfolieapt/ microfolie@apt.fr

Musée numérique, Fab-lab, Réalité virtuelle, Salle d’exposition, Conférences, Studio, Forum…

Lieu de découverte culturelle, des créations, d’expérimentation, et de rencontre artistique, la Micro-Folie d’Apt, au travers des nouvelles technologies et de ses équipements mis à disposition des jeunes et des publics, propose des contenus et une programmation riche, éclectique et créative. A découvrir absolument ! Parking à proximité

© Micro-Folie Apt