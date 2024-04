Exposition « Et comme une faïence bleue, Salomé Fauc » Musée des beaux-arts Vannes, samedi 18 mai 2024.

Exposition « Et comme une faïence bleue, Salomé Fauc » Et comme une faïence bleue, Salomé Fauc Samedi 18 mai, 20h00 Musée des beaux-arts Entrée libre

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:55:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:55:00+02:00

Et comme une faïence bleue, Salomé Fauc

Passage central

Du 8 mars 2024 au 5 janvier 2025

Le travail créatif de Salomé Fauc l’engage tout entière, corps et esprit entraînés dans l’acte artistique. Adepte des grandes installations, elle ne fait qu’un avec son support : le papier. La jeune artiste travaille au pinceau ou au doigt, penchée, assise, allongée pour mieux appliquer l’encre de Chine noire ou colorée, rehaussée par endroits à la feuille d’or. Les lés verticaux, ornés de motifs végétaux décoratifs laissent filtrer la lumière, tels des vitraux. Le paysage ainsi dessiné se déploie dans le passage du sol au plafond, sous une forme décorative pleinement assumée et revendiquée par l’artiste. Le bleu domine, évocation subtile du travail de Geneviève Asse. Ici, tout est transparence, se devine ou s’effleure. Les arabesques florales, à la manière du lierre, couvrent l’espace et les murs selon d’innombrables variations propices à la contemplation.

Musée des beaux-arts La Cohue 15, place Saint-Pierre, Vannes, Morbihan, Bretagne Vannes 56000 Morbihan Bretagne http://www.mairie-vannes.fr Le musée des Beaux-arts de Vannes est installé dans une ancienne halle médiévale du XIIIe siècle baptisée Cohue (foule en breton). Il s’est donné comme mission, depuis de nombreuses années, de sensibiliser les publics à l’art du 20e siècle, et notamment à l’abstraction d’après-guerre.

