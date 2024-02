Exposition et Bourse toutes collections Salle communale « Chez Jeanne » Plouhinec, dimanche 21 avril 2024.

Exposition et bourse toutes collections organisée par l’association de collectionneurs « APHILACART ».

Les objets exposés, ou proposés à l’échange, sont principalement des timbres et objets philatéliques, des cartes postales, des gravures, des vieux papiers de collection, des capsules de champagne, et tout objet de collection que les exposants voudront bien proposer. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 09:00:00

fin : 2024-04-21 12:00:00

Salle communale « Chez Jeanne » Rue du Général De Gaulle

Plouhinec 29780 Finistère Bretagne ppjipe@wanadoo.fr

L’événement Exposition et Bourse toutes collections Plouhinec a été mis à jour le 2024-02-20 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz