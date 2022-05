Exposition et bourse d’échanges pour véhicules anciens

2022-06-04 – 2022-06-05 EUR Au programme : 3000 m2 couverts > parking voitures anciennes > Exposition de véhicules anciens (autos, motos, tracteurs) > Pièces détachées pour tous véhicules anciens > Stands miniatures et stands amicales…

Au programme : 3000 m2 couverts > parking voitures anciennes > Exposition de véhicules anciens (autos, motos, tracteurs) > Pièces détachées pour tous véhicules anciens > Stands miniatures et stands amicales…

Sandwicherie sur place

Que vous soyez simples curieux ou passionnés de voitures, l'association "Les Vieux Volants du Ségala" vous attend nombreuses et nombreux !

Mairie Baraqueville

