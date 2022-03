Exposition et bourse aux tableaux Saint-Amarin Saint-Amarin Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-04-03 09:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Exposition et bourse aux tableaux
Saint-Amarin
2022-04-03 09:00:00 – 2022-04-03 18:00:00
Saint-Amarin Haut-Rhin

Un moment privilégié pour admirer une soixantaine de tableaux esposés sur le thème des paysages vosgiens vus par divers artistes régionaux. La bourse aux tableaux est l'occasion d'acquérir des oeuvres d'artistes (peintures, aquarelles, dessins…) Buvette, petite restauration sur place.

+33 6 27 83 08 35

