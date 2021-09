Mortain-Bocage Médiathèque "Victor Gastebois" de Mortain-Bocage Manche, Mortain-Bocage [Exposition et Ateliers] Macramé et mosaïque décorative Médiathèque “Victor Gastebois” de Mortain-Bocage Mortain-Bocage Catégories d’évènement: Manche

Mortain-Bocage

[Exposition et Ateliers] Macramé et mosaïque décorative Médiathèque “Victor Gastebois” de Mortain-Bocage, 12 octobre 2021, Mortain-Bocage. [Exposition et Ateliers] Macramé et mosaïque décorative

du mardi 12 octobre au samedi 16 octobre à Médiathèque “Victor Gastebois” de Mortain-Bocage

**Ateliers Mosaïque** animés par LHUISSIER Mathilde : Réalisation d’un tableau _Pour les adultes : VENDREDI 15 OCTOBRE 2021 DE 17H30 À 20H_ _Pour les enfants (à partir de 8 ans) : SAMEDI 16 OCTOBRE 2021 DE 10H À 12H_

Gratuit. Ateliers sur inscription.

Par les créatrices Céline Pacilly et Mathilde Lhuissier Médiathèque “Victor Gastebois” de Mortain-Bocage Rue Géricault à Mortain-Bocage Mortain-Bocage Mortain Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-12T13:30:00 2021-10-12T18:00:00;2021-10-13T09:00:00 2021-10-13T12:00:00;2021-10-13T13:30:00 2021-10-13T18:00:00;2021-10-14T13:30:00 2021-10-14T18:00:00;2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T12:00:00;2021-10-15T13:30:00 2021-10-15T17:30:00;2021-10-15T17:30:00 2021-10-15T20:00:00;2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T10:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Manche, Mortain-Bocage Autres Lieu Médiathèque "Victor Gastebois" de Mortain-Bocage Adresse Rue Géricault à Mortain-Bocage Ville Mortain-Bocage lieuville Médiathèque "Victor Gastebois" de Mortain-Bocage Mortain-Bocage