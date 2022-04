Exposition et animations sur : “L’objet dans tous ses états” à la Maison Baffort d’Etauliers Étauliers Étauliers Catégories d’évènement: étauliers

Exposition et animations sur : "L'objet dans tous ses états" à la Maison Baffort d'Etauliers
Maison Baffort, 1 place de la Halle, Étauliers
21-22 mai 2022

Deux journées d'animation avec pour fil conducteur, l'objet dans tous ses états. Le point de départ est un projet réalisé avec la participation des habitants de Haute-Gironde : de l'objet réel à l'objet d'art. Cette opération a permis de réaliser une exposition "l'Âme nomade des objets" visible à la maison Baffort, la fabrique culturelle d'Etauliers. Autour de cette exposition, un temps fort est proposé les 21 et 22 mai avec plusieurs associations du collectif QKF. Queskonfabrik (ou QKF) est une association qui fédère les acteurs culturels actifs en Haute-Gironde. Au programme : expositions, lectures, animations pour les enfants, musique… et pleins d'autres choses à découvrir…

