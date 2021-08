Parcieux Mairie de Parcieux Ain, Parcieux Exposition et animations sur le parvis de la mairie Mairie de Parcieux Parcieux Catégories d’évènement: Ain

La mairie de Parcieux et la MJC ” le trait d’Union ” vous accueillent pour un après-midi découverte du village avec une exposition « Parcieux d’antan », une balade contée, des jeux et animations ainsi qu’un goûter. À 16 h, découvrez le film documentaire « Tu avais 10 ans en 1940, raconte-moi ! ». Découvrez le village avec l’exposition « Parcieux d’antan », une balade contée, des animations et un film ! Mairie de Parcieux 4 route de Genay 01600 Parcieux Parcieux Ain

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

