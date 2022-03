Exposition et animations médiathèque de Cuincy, 8 mars 2022, Cuincy.

Exposition et animations

du mardi 8 mars au samedi 26 mars à médiathèque de Cuincy

La médiathèque de Cuincy, partenaire de notre appel à projet vous présente, du 04 au 28 mars, nos outils itinérants : * Le tapis empreinte écologique Un tapis de jeu pour évaluer son impact sur la planète. Il permet d’aborder de façon ludique des sujets qui remettent en question nos modes de vie. * la malle documentaire sur les énergies 38 ouvrages pour développer vos connaissances sur les modes de production, de conservation et de transports, etc… * Exposition “LHistoire climatique de la Terre” Un voyage à travers le temps pour découvrir 4,57 milliards d’années d’évolution du climat planétaire… Ses acteurs principaux : Soleil, atmosphère, continents, océans, glaciers et êtres vivants, ont modelé et remodelé la surface du globe. Leurs rôles et interactions sont complexes et demandent encore pour certains à être précisés. Plus on remonte le temps plus il est difficile de reconstituer précisément le climat planétaire mais les moyens scientifiques ne manquent pas pour en dessiner les grandes lignes ! Vous êtes professionnels? Vous souhaitez emprunter ces outils? Découvrez ici notre fiche catalogue [https://bit.ly/3njlYzq](https://bit.ly/3njlYzq) [https://bit.ly/3ngk5nm](https://bit.ly/3ngk5nm) Contact : Catherine Ulicska Coordinatrice de projets itinérance 03 59 73 95 95 [[catherine.ulicska@lenord.fr](mailto:catherine.ulicska@lenord.fr)](mailto:catherine.ulicska@lenord.fr)

Entrée libre, selon conditions et horaires du lieu d’exposition

Outils itinérants de l’Appel à Projet – Empreinte écologique : à nous de jouer!

médiathèque de Cuincy rue Pasteur 59553 Cuincy Cuincy Nord



