Samedi 26 février 2022 à 11 h 00 : Rencontre avec l'illustrateur Jean-Noël Criton, suite à la parution de son roman graphique « Albert André, Une vie à l'œuvre » (Archives départementales du Gard). Présentation de planches originales du livre dans les locaux de la Médiathèque du 5 au 26 février 2022. GRATUIT SUR RESERVATION par mail à : mediatheque@chalonnes-sur-loire.fr APPLICATION DU PASSE SANITAIRE/VACCINAL

