du vendredi 1 octobre au dimanche 12 décembre à Centre culturel les Digitales

Formée aux Beaux-arts, Véronique Bécaert, maîtrise toutes les techniques de la tapisserie classique, (basse lisse ou haute lisse) et conçoit ses tapisseries contemporaines à partir d’objets de récupération. « Je tisse mon sable », dit-elle, puisque la base des matériaux utilisés provient d’articles en tous genres récupérés sur les plages au rythme du flux et du reflux. Les fils s’entrelacent le long de sa haute lisse, tissage à la verticale où se nouent les noeuds de cordages, les filets de pêche, coquillages, bouts de bois flottants et autres accessoires, lesquels constituent le « fil d’or » de son ouvrage. ».

Entrée libre et gratuite

Centre culturel les Digitales 9 bis rue de la mairie 56220 Caden

