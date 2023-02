Exposition estivale St Jean des Arts Espace Auriac Saint-Jean-le-Thomas Catégories d’Évènement: Manche

Manche Comme chaque année, l’association St Jean des Arts vous invite à découvrir de nombreux artistes durant les mois de juillet et août. Chaque semaine des artistes différents et un vernissage en musique tous les dimanches, à 11h. Cette semaine découvrez les oeuvres de :

– Soisik OGER LEGOFF – peinture

– Lyne KERMEL LACOMBE – sculpture

– Denise LOUIN – peinture Vernissage en musique avec « La Mafia Normande ». Ouvert tous les jours de 15h à 19h – Entrée libre

