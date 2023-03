Exposition estivale: Nouveau musée, tout un projet Musée des beaux-arts Louhans Catégories d’Évènement: Louhans

Saône-et-Loire

2023-06-01 14:00:00 – 2023-08-31 17:00:00

Saône-et-Loire 4.5 4.5 EUR Cette exposition propose de retracer les étapes du projet, les métiers du musée ainsi que sa vocation pédagogique. Pour l’occasion des productions réalisées dans le cadre d’Internat d’Excellence seront présentées. musee@louhans-chateaurenaud.fr +33 3 85 76 03 41 Musée des beaux-arts 29 Rue des Dodanes Louhans

