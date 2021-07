FransèchesFransèches Fransèches Fransèches Creuse, FRANSECHES Exposition estivale Fransèches Fransèches FransèchesFransèches Catégories d’évènement: Creuse

Visible du 12/07 au 31/08 au centre de la pierre du Village de Masgot. 3.50€ les deux expositions. L'association vous propose une exposition estivale présentant une petite partie du travail des artistes : Jean ESTASUE et Georges L. HENDEL. C'est un dialogue entre amis basé sur la sculpture et la peinture. Vous pourrez y retrouver des symboliques rattachées aux savoir-faire manuels et des couleurs pour vous égayer le coeur.

Cette exposition est conjointe à la nouvelle exposition sur François Michaud. masgot23@gmail.com +33 5 55 66 98 88 Visible du 12/07 au 31/08 au centre de la pierre du Village de Masgot. 3.50€ les deux expositions.

