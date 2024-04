Exposition estivale du Musée du Chanvre et de la Ganterie George Sand Musée du Chanvre et de la Ganterie Cognac-la-Forêt, lundi 1 juillet 2024.

Exposition estivale du Musée du Chanvre et de la Ganterie George Sand Musée du Chanvre et de la Ganterie Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

L’exposition invite à feuilleter quelques unes des pages de l’histoire de la vie de George Sand. Femme de lettres engagée, fidèle en amitié, elle a vécu comme elle l’entendait. Ses nombreuses relations amoureuses et son style de vie non

conventionnel ont suscités admiration et controverse à son époque. Ses aspirations sociales, sa vision de la nature, 220 ans après restent d’actualité. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-01 14:30:00

fin : 2024-08-31 17:30:00

Musée du Chanvre et de la Ganterie 60 rue Jean Moulin

Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine patrimoine.cognac87@gmail.com

