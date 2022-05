Exposition estivale chez Marie-Noëlle Messas Messas Catégories d’évènement: Loiret

Messas

Exposition estivale chez Marie-Noëlle Messas, 11 juin 2022, Messas.

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-13 20:00:00

Pour trois week-end prolongés d'été, venez découvrir la technique de la céramique raku grâce à Marie-Noëlle, céramiste, qui vous ouvre les portes de son atelier. Les autres jours, l'artiste vous reçoit sur rendez-vous. Cette année les portes ouvertes vous permettront de découvrir également le travail de Franck Courtais (photos nature), Eric Le Calvé (photos), Danielle Raulin (peinture),. 
marienoelle.desperellethery@gmail.com +33 6 81 79 66 87

Messas

