L'association de la Forge de Montagney renouvelle sa traditionnelle exposition estivale. Du 2 juillet au 15 août, les samedis et dimanches de 15h à 18h, venez découvrir l'art de 9 artistes locaux mêlant peinture, photo, sculpture, céramique, travail sur tôle ou bois flotté. Entrée libre.

