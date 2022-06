Exposition Estivale 2022, Lovely Elsa nous rend visite !, 9 juillet 2022, .

Exposition Estivale 2022, Lovely Elsa nous rend visite !



2022-07-09 – 2022-10-31

Du 9 Juillet au 31 Octobre, découvrez Lovely Elsa et le travail de son créateur, Jean Baeumlin en fin de visite dans notre Bretzel Bar ! Nouvelle mascotte de l'Alsace vivante, espiègle et généreuse, Lovely Elsa partage avec les alsaciens et ses amis du monde entier, mille et un bonheurs de sa belle région. Elle orne également avec élégance et gourmandise nos boîtes collectors Boehli depuis 2015 !

