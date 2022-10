EXPOSITION ESTI LEVY Minerve, 14 octobre 2022, Minerve.

4 b Rue des Martyrs Minerve Hrault

2022-10-14 – 2022-12-31

Minerve

Hrault

Artiste franco-israélienne née en Bulgarie, ESTI LEVY est d’abord et avant tout une coloriste : « C’est la couleur qui m’achemine, qui me réveille. […] Donc mes peintures sont d’abord pensées couleurs. Bien sûr il y a un graphisme qui est assez strict, précis. J’aime bien habiller et habiter l’espace avec beaucoup, beaucoup de détails. »

Ses silhouettes sont mi-abstraites, mi-figuratives, le verbe et l’écriture omniprésents, la poésie enveloppante et le tout nous emmène avec grâce quelque part entre l’Europe centrale, l’Orient et Montparnasse.

L’exposition ESTI LEVY durera jusqu’à la fin de l’année, tandis que vous pourrez continuer à admirer l’exposition permanente des œuvres d’Alain WUNDRACK et de Brigitte MANCINI , ainsi que quelques pièces de nos précédentes expositions COSSIN, ABEL, BÜCHNER et MACHEFER.

Avec les toiles d’Esti Levy même les figures les plus martiales pétillent de malice. Une exposition haute en couleur, c’est le cas de le dire.

+33 4 68 91 22 92

