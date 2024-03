Exposition Estelle Hoffert Sélestat, lundi 18 mars 2024.

Exposition de photographies d’artefacts, en collaboration avec « Archéologie Alsace »

Les objets contiennent l’esprit de celles et ceux qui ont fabriqués, utilisés et laissés à l’abandon. Par l’exhumation, l’étude et la conservation de ces objets, l’archéologue leur permet d’exister à nouveau et de nous raconter à travers eux les origines de notre civilisation.

A partir de fragments trouvés, le mobilier archéologique est remonté pour un temps plus ou moins selon son intérêt muséal ; puis démonté et conservé pour les générations futures. L’objectif du remontage est d’expliquer le passé et non juste le décrire. Cette approche de l’archéologie contemporaine s’intéresse à la subjectivité humaine, et met au jour des objets dont la rareté, l’esthétisme et le caractère précieux sont estimés sur les informations qu’ils donnent sur une époque et non sur leur valeur matérielle.

Présentées telles des radiographies, ces photographies montrent les cassures résultant de l’histoire des artefacts et vestiges biologiques et mettent en évidence ses réparations éphémères. Elles ont comme projet d’interroger sur l’impact du contexte d’exposition sur la perception de l’objet, mais aussi de montrer une vision effective du travail exigeant de l’archéologue.

Avec l’aimable collaboration de « Archéologie Alsace ». 0 EUR.

Début : 2024-03-18 11:00:00

fin : 2024-03-18 17:00:00

Place St Georges

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est severine.deassis@hotmail.fr

