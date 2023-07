Exposition Estée Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris, 2 août 2023, Paris.

Du mercredi 02 août 2023 au samedi 07 octobre 2023 :

.Tout public. gratuit

accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque

Exposition des collages réalisés par l’artiste plasticienne Estée à la bibliothéque Jacqueline Dreyfus-Weill

« Plasticienne

vivant le 19e arrondissement, je crée des œuvres depuis près de 20

ans, essentiellement des collages.

Inspirée

par la vie urbaine, j’aime me nourrir de ce qui m’entoure : les bruits,

les couleurs, les odeurs, le bouillonnement. J’aime

la ville et ses murs saturés, son foisonnement qui laisse libre cours à mon

imaginaire. C’est

une source d’inspiration inépuisable, un tourbillon de créativité qui me

nourrit.

Le

voyage urbain comme prélude au voyage intérieur (et inversement) : la

ville est appréhendée comme un village global qui nous renvoie à qui nous

sommes : des êtres sociaux qui cherchons à nous reconnecter à nous et

aux autres. »

Contact :

Instagram :

Galeries.estee

Mail :

galeriesestee@gmail.com

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill

Estée collage d’Estée