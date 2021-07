Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët, Finistère Exposition – Esteban Richard, designer plasticien Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Clohars-Carnoët Finistère Esteban Richard, designer plasticien brestois, collecte des déchets récupérés le long du littoral et les transforme.

Triés par couleur, ces déchets sont ensuite broyés.

Cette matière première est transformée sous forme de balise / bouée maritime, aux couleurs impressionnistes.

L’artiste les assemble ensuite sous forme de totems, érigés dans le milieu naturel.

Du 3 juillet au 19 septembre – site abbatial de Saint-Maurice

