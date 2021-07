Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques, Salies-de-Béarn Exposition « EssentiELLES » Salies-de-Béarn Salies-de-Béarn Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Exposition « EssentiELLES » Salies-de-Béarn, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Salies-de-Béarn. Exposition « EssentiELLES » 2021-07-15 – 2021-08-28 Magasin Bellevue 4, Place Jeanne d’Albret

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Du 15 juillet au 28 août 2021, le Magasin Bellevue accueille l’exposition « EssentiELLES ». Une parenthèse artistique 100% féminine et locale réunissant cinq artistes vibrantes, passionnées et talentueuses, parmi lesquelles : FAFI, Poulpykiss, Marynn Letemplier, Anna Banana, Victoire Gazzola. Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de 15h à 18h30. Vernissage : Jeudi 15 Juillet à partir de 18h00 au magasin Bellevue. La célèbre street artiste FAFI nous fera l’honneur d’être présente et réalisera des portraits A5 à l’aquarelle. Prix 150 euros.

