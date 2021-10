EXPOSITION: ESPRIT CRITIQUE, DETROMPEZ-VOUS ! Toulouse, 26 décembre 2021, Toulouse.

Toulouse Haute-Garonne

C’est ce que l’exposition Esprit critique, détrompez-vous ! nous propose, de manière ludique et franchement interactive : on y joue à vérifier l’information, à explorer les situations pièges, à démasquer les idées toutes faites. On y explore des expériences du quotidien inspirées par les recherches en psychologie comportementale et sociale, en sciences cognitives et en sociologie. Et l’on en ressort en sachant qu’il ne faut pas douter de tout, qu’il ne faut pas douter de rien, mais qu’il convient de douter méthodiquement !

Rumeurs, fausses nouvelles, idées reçues… À qui faire confiance ? Comment savoir si une information est fiable ? En somme, comment affûter notre esprit critique ?

