Si nombre d’entre nous ont déjà entendu parler ou fréquenté des « tiers-lieux » ou des espaces de coworking, combien d’entre nous restent souvent à la fois perplexes et curieux face à cette réalité multiple qui échappe à toute tentative de définition ? L’exposition tentera de donner à voir et de décrypter le phénomène de multiplication des tiers-lieux de la région Hauts-de-France. Elle mènera cette exploration à travers plusieurs angles : que sont les tiers-lieux et de quoi parle-t-on exactement ? Qu’y fait-on et dans quel but ? Qui sont les acteurs qui portent ces nouveaux « communs » ? Quels espaces, quels usages et quelles organisations spatiales se cachent derrière ce terme ? Et surtout, comment ce phénomène interroge les architectes et autres concepteurs de notre cadre de vie ? Coordination : Léonie Debrabandère, WAAO – centre d’architecture et d’urbanisme Commissariat : Frédérique Delfanne, atelier Kantwerk Scénographie : Arthur Lenglin et Tim Defleur, Aequo Design Avec des croquis in situ inédits de la designer Camille Bosqué , la participation de La Cie des Tiers-Lieux et de plus de 180 porteurs de tiers-lieux et architectes.

Entrée libre, gratuit

La première exposition-enquête sur les nouveaux espaces partagés, vue sous l'angle de l'urbanisme et de l'architecture !

