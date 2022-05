Exposition Espace Tissier, 18 juillet 2022, .

Exposition Espace Tissier

2022-07-18 10:00:00 – 2022-07-31 19:00:00

Catherine Cloup (gravure et sculpture) et Céline Michell (gravure et peinture).

Catherine Cloup (gravure et sculpture) et Céline Michell (gravure et peinture).

dernière mise à jour : 2022-05-19 par