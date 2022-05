Exposition Espace Mosaïk Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

Rhône

Exposition Espace Mosaïk, 4 mai 2022, Pomeys. Exposition

du mercredi 4 mai au samedi 2 juillet à Espace Mosaïk Entrée libre et gratuite

L’artiste peintre Franck VOLAY viendra exposer ses toiles dans notre espace Mosaïk tout le mois de MAI… et plus si affinité :) Espace Mosaïk 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Pomeys Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-04T15:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-06T16:30:00 2022-05-06T18:30:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T12:00:00;2022-06-01T15:00:00 2022-06-01T18:00:00;2022-06-03T16:30:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-08T15:00:00 2022-06-08T18:00:00;2022-06-10T16:30:00 2022-06-10T18:30:00;2022-06-11T10:00:00 2022-06-11T12:00:00;2022-06-15T15:00:00 2022-06-15T18:00:00;2022-06-17T16:30:00 2022-06-17T18:30:00;2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T12:00:00;2022-06-22T15:00:00 2022-06-22T18:00:00;2022-06-24T16:30:00 2022-06-24T18:30:00;2022-06-25T10:00:00 2022-06-25T12:00:00;2022-06-29T15:00:00 2022-06-29T18:00:00;2022-07-01T16:30:00 2022-07-01T18:30:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pomeys, Rhône Autres Lieu Espace Mosaïk Adresse 500 rue du Tilleul 69590 Pomeys Ville Pomeys lieuville Espace Mosaïk Pomeys Departement Rhône

Espace Mosaïk Pomeys Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pomeys/

Exposition Espace Mosaïk 2022-05-04 was last modified: by Exposition Espace Mosaïk Espace Mosaïk 4 mai 2022 Espace Mosaïk Pomeys Pomeys

Pomeys Rhône