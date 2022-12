Exposition : Espace intime Mourenx, 14 janvier 2023, Mourenx OT Coeur de Béarn Mourenx.

Exposition : Espace intime

2 avenue Charles Moureu Galerie d’art contemporain Mourenx Pyrénées-Atlantiques Galerie d’art contemporain 2 avenue Charles Moureu

2023-01-14 – 2023-02-28

EUR 0 Par Hugo Bel.

Son travail s’inscrit dans le champ de la sculpture et de l’installation réalisée in situ. Il crée des sculptures fragiles et éphémères qui questionnent le rapport au lieu et communiquent aux visiteurs l’impermanence de toutes choses.

Son travail s’inscrit dans le champ de la sculpture et de l’installation réalisée in situ. Il crée des sculptures fragiles et éphémères qui questionnent le rapport au lieu et communiquent aux visiteurs l’impermanence de toutes choses.

