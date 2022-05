Exposition : Eskimo Métropole Châteauroux Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Indre

Exposition : Eskimo Métropole Châteauroux, 7 mai 2022, Châteauroux. Exposition : Eskimo Métropole 2 place de la République Châteauroux

2022-05-07 10:00:00 – 2022-06-30 12:30:00

Châteauroux Indre Châteauroux2 place de la République Indre Bien connu des castelroussins sous le pseudonyme Eskimo, Morgan Collin a le graff dans le sang depuis qu’il s’est essayé à cet art urbain sous les ponts de Belle-Isle où la municipalité de Châteauroux a mis à disposition des graffeurs des murs d’expression. nLà où certains se plaisent à représenter des personnages sur leurs fresques, la spécialité d’Eskimo est le lettrage. Il n’aime ainsi rien tant que d’imaginer de nouvelles typographies et leur offrir un véritable espace d’expression, jouant aussi bien sur la forme des lettres, que sur leur couleur ou leur agencement. nOuverte au public depuis le 7 mai, l’exposition regorge de curiosités artistiques telles que des portes de 2CV ou des bouteilles de Patagon ornées de graffs, sans oublier un portrait du maire de Châteauroux, Gil Avérous ! L’office de tourisme de Châteauroux a le plaisir d’accueillir en sa salle des ambassadeurs l’exposition Eskimo Métropole proposée par Morgan Collin, alias Eskimo, graffeur déolois. accueil@chateauroux-tourisme.com +33 2 54 34 10 74 https://www.chateauroux-tourisme.com/ Bien connu des castelroussins sous le pseudonyme Eskimo, Morgan Collin a le graff dans le sang depuis qu’il s’est essayé à cet art urbain sous les ponts de Belle-Isle où la municipalité de Châteauroux a mis à disposition des graffeurs des murs d’expression. nLà où certains se plaisent à représenter des personnages sur leurs fresques, la spécialité d’Eskimo est le lettrage. Il n’aime ainsi rien tant que d’imaginer de nouvelles typographies et leur offrir un véritable espace d’expression, jouant aussi bien sur la forme des lettres, que sur leur couleur ou leur agencement. nOuverte au public depuis le 7 mai, l’exposition regorge de curiosités artistiques telles que des portes de 2CV ou des bouteilles de Patagon ornées de graffs, sans oublier un portrait du maire de Châteauroux, Gil Avérous ! Châteauroux Berry tourisme

2 place de la République Châteauroux

dernière mise à jour : 2022-05-13 par OT Châteauroux Berry Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Châteauroux, Indre Autres Lieu Châteauroux Adresse 2 place de la République Ville Châteauroux lieuville 2 place de la République Châteauroux Departement Indre

Châteauroux Châteauroux Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauroux/

Exposition : Eskimo Métropole Châteauroux 2022-05-07 was last modified: by Exposition : Eskimo Métropole Châteauroux Châteauroux 7 mai 2022 Châteauroux Indre

Châteauroux Indre