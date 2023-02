Exposition – Esclavage, mémoires normandes. Rouen, l’envers d’une prospérité., 10 mai 2023, Notre-Dame-de-Bondeville Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité Notre-Dame-de-Bondeville.

Exposition – Esclavage, mémoires normandes. Rouen, l’envers d’une prospérité.

185 Route de Dieppe Notre-Dame-de-Bondeville Seine-Maritime

2023-05-10 13:30:00 13:30:00 – 2023-09-25 18:00:00 18:00:00

Notre-Dame-de-Bondeville

Seine-Maritime

Notre-Dame-de-Bondeville

L’exposition sur la mémoire de l’esclavage ouvrira le 10 mai 2023 au terme d’une réflexion collégiale des villes de Honfleur, Le Havre, et la Métropole rouennaise. Le but ? Faire la lumière sur l’implication du territoire normand dans le commerce triangulaire aux XVIIIe et XIXe siècles en confrontant objets des collections et témoignages contemporains. Bordeaux, Nantes ou La Rochelle ont fait l’objet de nombreux travaux de recherche. Notre territoire assume désormais, en organisant divers événements culturels ou commémoratifs son leur rôle dans la traite négrière et le commerce qui en a découlé en Europe de l’Ouest.

L’exposition sur la mémoire de l’esclavage ouvrira le 10 mai 2023 au terme d’une réflexion collégiale des villes de Honfleur, Le Havre, et la Métropole rouennaise. Le but ? Faire la lumière sur l’implication du territoire normand dans le commerce triangulaire aux XVIIIe et XIXe siècles en confrontant objets des collections et témoignages contemporains. Bordeaux, Nantes ou La Rochelle ont fait l’objet de nombreux travaux de recherche. Notre territoire assume désormais, en organisant divers événements culturels ou commémoratifs son leur rôle dans la traite négrière et le commerce qui en a découlé en Europe de l’Ouest.

https://musees-rouen-normandie.fr/fr

Notre-Dame-de-Bondeville

dernière mise à jour : 2023-02-24 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité