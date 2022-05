EXPOSITION ÉRIC TOURNERET

EXPOSITION ÉRIC TOURNERET, 3 juillet 2022, . EXPOSITION ÉRIC TOURNERET

2022-07-03 10:00:00 – 2022-07-03 18:00:00 Venez découvrir les oeuvres réalisées par Eric Tourneret et plongez dans l’univers fantastique de ces insectes grâce aux prises de vue uniques de celui que l’on appelle “le photographe des abeilles”. Spécialiste apicole et auteur de nombreux ouvrages sur les abeilles, Eric Tourneret a livré de manière exceptionnelle cette exposition à la Maison de l’abeille. Exposition permanente . Venez découvrir les oeuvres réalisées par Eric Tourneret et plongez dans l’univers fantastique de ces insectes grâce aux prises de vue uniques de celui que l’on appelle “le photographe des abeilles”. +33 6 14 66 65 66 Venez découvrir les oeuvres réalisées par Eric Tourneret et plongez dans l’univers fantastique de ces insectes grâce aux prises de vue uniques de celui que l’on appelle “le photographe des abeilles”. Spécialiste apicole et auteur de nombreux ouvrages sur les abeilles, Eric Tourneret a livré de manière exceptionnelle cette exposition à la Maison de l’abeille. Exposition permanente . dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville