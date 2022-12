Exposition : Éric Lefebvre Gonfreville-l’Orcher Gonfreville-l'Orcher Gonfreville-l'Orcher Catégories d’évènement: Gonfreville-l'Orcher

Seine-Maritime

Exposition : Éric Lefebvre
2023-05-22 – 2023-06-04
Gonfreville-l'Orcher

2023-05-22 – 2023-06-04 Gonfreville-l’Orcher

Seine-Maritime Gonfreville-l’Orcher Peintre, plasticien, Éric Lefebvre a plusieurs cordes à son arc, notamment des oeuvres créées à partir de matériaux à recycler.

Il vus présentera ses oeuvres et collages réalisés avec des disques vinyles. Vernissage le 22 mai à 18h. Exposition du 22 mai au 4 juin 2023

+33 2 35 13 16 56

