Exposition : Eric Astoul Henrichemont, 22 octobre 2022, Henrichemont.

Exposition : Eric Astoul Henrichemont

2022-10-22 11:00:00 – 2022-11-22 18:00:00

Henrichemont 18250 Henrichemont

e. Il se forme en France dans différents ateliers, puis s’installe avec Élisabeth Lorge en 1982 au lieu-dit « Le Champs du lac » à La Borne. Les pots et sculptures d’Éric Astoul s’ancrent dans l’expression humaine. Ils évoluent entre formes et relation à la matière.

Une attraction entre volumes et minéralité des textures, jouant de la « poétique de l’accident ». Le travail à la

main, les modelés d’argiles se construisent autour du creux, s’articulent à la croisée de formes abstraites

et figuratives : rien d’identifiable sinon les qualités géologiques de paysages sans âge. Des verticalités

organiques fractionnées qui s’organisent et dialoguent dans l’espace entre distanciations et imbrications.

C’est à l’issue d’un stage avec les potiers Pierlot au château de Ratilly et du symposium céramique 1977

qu’Éric Astoul à connu La Borne. L’artiste vit et travaille à La Borne.

contact@laborne.org +33 2 48 26 96 21 https://www.laborne.org/

e. Il se forme en France dans différents ateliers, puis s’installe avec Élisabeth Lorge en 1982 au lieu-dit « Le Champs du lac » à La Borne. Les pots et sculptures d’Éric Astoul s’ancrent dans l’expression humaine. Ils évoluent entre formes et relation à la matière.

Une attraction entre volumes et minéralité des textures, jouant de la « poétique de l’accident ». Le travail à la

main, les modelés d’argiles se construisent autour du creux, s’articulent à la croisée de formes abstraites

et figuratives : rien d’identifiable sinon les qualités géologiques de paysages sans âge. Des verticalités

organiques fractionnées qui s’organisent et dialoguent dans l’espace entre distanciations et imbrications.

© CCCLB

Henrichemont

dernière mise à jour : 2022-05-11 par