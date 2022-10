Exposition : Equilibre Nevers, 29 octobre 2022, Nevers.

Exposition : Equilibre

16 Rue Saint-Genest Musée de la Daïence et des Beaux Arts Nevers Nivre Musée de la Daïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint-Genest

2022-10-29 – 2022-12-31

Musée de la Daïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint-Genest

Nevers

Nivre

EUR Venez découvrir du 29 octobre au 31 décembre, l’exposition « Equilibre » au Musée de la Faïence et des Beaux-Arts à NEVERS.

La peinture de Daniel Humair est un univers mouvant : lignes et couleurs se superposent tandis que les formes miment des rencontres improbables. Objets schématiques ou organismes microscopiques, elles semblent jaillir de la surface des œuvres pour prendre place dans l’espace.

Depuis plus de soixante ans, Daniel Humair pratique la peinture, comme exercice et plaisir quotidien. C’est à une plongée dans ce monde singulier que vous convie le musée de la Faïence et des Beaux-Arts de Nevers, en partenariat avec D’Jazz. Infos au 03.86.68.44.60

contact@djazznevers.com +33 3 86 57 00 00 https://djazznevers.com/festival/djazz-nevers-festival-36/daniel-humair-equilibre

Musée de la Daïence et des Beaux Arts 16 Rue Saint-Genest Nevers

dernière mise à jour : 2022-10-14 par