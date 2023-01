Exposition Équilibre et réconciliation – Ruguy Wellez Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Exposition Équilibre et réconciliation – Ruguy Wellez Centre Paris Anim’ Jean Verdier, 10 janvier 2023, Paris. Du mardi 10 janvier 2023 au samedi 11 février 2023 :

. gratuit

Exposition de peinture du 10 janvier au 11 février Il se passe beaucoup de choses dans les peintures de Ruguy Wellez, des personnages nous font face, d’autres nous offrent leur plus beau profil mais tous tissent entre eux des relations qui nous échappent. Ils traversent la toile subrepticement, et avant qu’ils ne continuent leur route, Rugy Wellez les arrête un instant. Elle leur offre une palette savoureuse de couleurs denses et douces, acides et sourdes. Un jeu subtil de rythmes plastiques construit chaque œuvre, creuse l’espace, capte la lumière, arrête le regard. Les formes s’enroulent les unes dans les autres, traitées tour à tour en aplats ou par un jeu de motifs. Un dialogue secret anime les différentes figures. L’œil circule sur le velours des fonds colorés, l’oreille s’attend à entendre le bruissement des corps en mouvement, l’esprit imagine ce qui les lie. Il se passe beaucoup de choses dans les œuvres de Ruguy Wellez, plusieurs mondes s’y côtoient, on peut s’en approcher sans danger et s’y laisser bercer. Nathalie Lafforgue Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact : https://crl10.net/blog/equilibre-r%C3%A9conciliation-ruguy-wellez 0142030047 info-jv@crl10.net https://crl10.net/blog/equilibre-r%C3%A9conciliation-ruguy-wellez

©CRL10

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Jean Verdier Adresse 11 rue de Lancry Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Jean Verdier Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Jean Verdier Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Exposition Équilibre et réconciliation – Ruguy Wellez Centre Paris Anim’ Jean Verdier 2023-01-10 was last modified: by Exposition Équilibre et réconciliation – Ruguy Wellez Centre Paris Anim’ Jean Verdier Centre Paris Anim' Jean Verdier 10 janvier 2023 Centre Paris Anim' Jean Verdier Paris Paris

Paris Paris